Fiat Panda Aria: minder is meer

Door: REDACTIE

Voor Fiat is downsizing, het almaar kleiner lichter en compacter maken van motoren, de uitgelezen weg naar een lage CO2-uitstoot. Op het Autosalon van Frankfurt presenteert het merk gloednieuwe tweecilindermotor aan het publiek. Die is amper 900cc groot. Goedkoop wordt hij wellicht niet, want hij barst van de technologie. Hij heeft elektronisch gecontroleerde kleppen, is drukgevoed, kent een start/stop-functie, wordt gekoppeld aan een gerobotiseerde versnellingsbak en dies meer... Om de trillingen die bij tweecilindermotoren horen zoveel mogelijk te elimineren werd er fors in balansassen geïnvesteerd. Het blok weegt ook 20% minder dan een vergelijkbaar exemplaar met 4 cilinders.

Dapper is het blokje wel. Zoals Fiat het presenteert, klaar om op 70% methaan en 30% waterstof te rijden, levert het 80pk. Op benzine haalt het 100pk en er zit nog een instapversie van 65pk in de mouw van de ingenieurs. Het geheel aan maatregelen levert de tentoongestelde Panda een spectaculair lage CO2-uitstoot van 69gr/km op. Maar Fiat heeft ook een klein beetje vals gespeeld, en bouwde de Panda Aria voor de gelegenheid zelfs uit lichter staal. De tweecilinder Multi-Air-motoren debuteren in Panda en zullen ook hun weg naar de 500 vinden.