Tweede kans voor Renault Modus

Door: REDACTIE

Renault heeft schijnbaar verkeerd gegokt met de Modus. Het publiek lust de kleine stadsmonovolume immers niet en de verkopen blijven dan ook ver op de verwachtingen achter. Toch weigert Renault het model op te geven. Om de verkoop te stimuleren komt er een Grand Modus. Die is -zoals u wellicht kan raden- groter dan de gewone modus. Liefst 16cm om precies te zijn. Dat verhelpt vooral het euvel van de bagageruimte. Die is met 136l bij het huidige model te krap voor de smaak van het cliënteel. Daaraan wordt nu verholpen, want de uitgerokken versie slikt liefst 410l. En ook achteraan is er goed nieuws, want de been- en knieruimte gaat er eveneens fors op vooruit. Getuige een met 9,3cm gegroeide wielbasis.

En Renault gooit ook maar meteen een facelift in de weegschaal. Die is gelijk voor de reeds gekende versie en de ‘Grand'. Inbegrepen zijn de obligate hertekende bumperschilden, lichtunits, nieuwe kleurtjes aan de buitenkant en andere stoffen aan de binnenkant. Renault strooit ook nog wat chroom over de bereiding en hoopt nu op hernieuwde interesse in het model. Begin volgend jaar staat de Grand Modus in de showroom. De prijs moeten we u nog even schuldig blijven.