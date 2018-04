Caparo bouwt snelste politieauto ter wereld

Door: BV

Het Britse Caparo heeft met de T1 zowat de snelst accelererende wagen ter wereld (in feite een voor weggebruik gehomologeerde F1) in de catalogus staan. Op de MPH-beurs die dit weekend in Londen wordt gehouden wordt een bijzondere afgeleide van het model gepresenteerd. De T1 is immers uitgemonsterd als politieauto.

Als je als crimineel het de T1-met-zwaailichten in de achteruitkijkspiegel krijgt, kan je het maar beter voor bekeken houden. De 3,5l V8 levert bij een hallucinante omwentelingsnelheid van 10.500t/min immers 575pk terwijl 1.500t/min lager ook nog eens 420Nm trekkracht wordt gegenereerd. Het pluimgewicht -slechts 550kg (!)- katapulteert zich immers in 2,5 tellen naar 100km/u en rijdt amper één tel later reeds 160km/u. Toch is er nog hoop voor mensen met een minder voor de hand liggende carrièrekeuze.. dit is slechts een showexemplaar.