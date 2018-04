V8 met 650pk voor Noble M15

Door: BV

De nieuwste telg van de Britse nicheconstructeur Noble lijkt de vrucht van een wel heel zware bevalling te worden. Om aan voldoende geld te komen voor de ontwikkeling verkocht het merk zelfs de blauwdrukken van z'n vorige creaties aan een Amerikaanse licentienemer. Toch lijkt de Noble M15 een flinke baby te worden. Het bedrijf heeft immers een veelbelovende krachtbron gevonden. Het gaat om de oorspronkelijk door Yamaha ontwikkelde 4,4l V8 die in de XC90 het mooie weer maakt. Die is speciaal ontwikkeld om overlangs geplaatst te kunnen worden en daardoor -ironisch genoeg- ook voldoende compact om in lengterichting in het frame van de M15 te passen.

Bij Volvo schopt de motor het niet verder dan 315pk, maar Noble wil de cilinders met niet één maar twee turbo's extra zuurstof door de strot rammen. Daardoor stijgt het vermogen tot 650pk. Ongeveer, want op het exacte cijfer is het nog even wachten. De Noble weegt niet eens 1,2 ton en dat belooft veel goeds voor de prestaties. De sprint naar 100km/u zou om en bij de 3 tellen in beslag nemen. Het lijkt erop dat Noble z'n missie -het veel duurdere Porsche's en Ferrari's lastig maken- zal volbrengen.