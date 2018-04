Vernieuwde Subaru Tribeca gearriveerd

Door: BV

De dikste Subaru van het moment, de Tribeca, is grondig onder handen genomen. Het model, waarvan in ons land slechts een handvol exemplaren aan de man gebracht werden, verliest zelfs de B9 die in de naamgeving de Tribeca voorafging. Het resultaat van alweer opgeborgen plannen om over te gaan op een alfanummerieke benaming van modellen. En er zijn meer zaken gesneuveld, zoals het originele en gedurfde lijnenspel van de eerste generatie. De Amerikanen bleken dat maar moeilijk te verteren en omdat die afzetmarkt van cruciaal belang is voor het model (de naam Tribeca verwijst zelfs naar een trendy kunstenaarswijk in New York), ging het voor de bijl. Het front is helemaal nieuw, de vorm van de achterste zijruiten werd gewijzigd en ook de kont werd bijgewerkt. Er zijn zelfs nieuwe 18-duims lichtmetalen velgen. Wat gebleven is: de karakteristieke architectuur van het model. Een boxermotor in de neus en een symmetrische intergaalaandrijving erachteraan.

Door de aanpassing is de crossover, zoals dat met een modeterm heet, voortaan 4,885m lang, 1,880m breed en 1,685m hoog. De buik van de Japanner verheft zich 21 centimeter van het wegdek, wat hem ook bij een gebrek aan asfalt niet meteen hulpbehoevend maakt. In de neus vinden we een zescilinder boxermotor. Die krijgt meer longinhoud. 3.6l in plaats van 3.0l om precies te zijn. Dankzij meer zuigerwerking en variabel gestuurde kleppen stijgt het vermogen nu naar 258pk (+13pk). De trekkracht doet een nog betere zaak, die gaat van 297Nm naar 350Nm. Al die getalletjes worden in de versnellingsbak tot beweging omgezet. Dat is in alle gevallen een vijftrapsautomaat van het conventionele type, al beschikt die over een manuele schakelmodus. De sprint naar 100km/u wordt in de puike tijd van 8,9 tellen afgehaspeld en de top bedraagt 207km/u. Aan de trekhaak verdraagt Subaru's topmodel een geremde sleur tot 2 ton.

Aan boord -waar de wijzigingen veel minder talrijk zijn- schept de Tribeca, naargelang de versie, ruimte voor vijf of zeven inzittenden. Die worden steeds op een flinke brok luxe getrakteerd. In ons land is het model verkrijgbaar vanaf € 49.490. Een prijs die hem lijnrecht tegenover veelal Duitse concurrenten plaatst. Subaru mikt dus eens te maar op buitenbeentjes.