Hummer HX Concept

Hummer heeft drie nieuwe aanwinsten van de design-afdeling even alleen gelaten met een H3 en de HX is het resultaat. Deze concept car debuteert volgende maand in Detroit. Het ontwerp is verder geradicaliseerd. Dat betekent dat het dak opgemaakt is uit verwijderbare panelen. De achterpartij van de auto is eveneens geheel verwijderbaar. Wie vindt dat die configuratie nog niet avontuurlijk genoeg is, kan bij het studiemodel ook doodleuk even de deuren in de garage laten staan.

En omdat werkelijk alles tegenwoordig met een groen sausje overgoten moet worden; de HX rijdt desgewenst op een mengels van Ethanol en Benzine. Het bioproduct mag 85% van de cilindervulling uitmaken. Productieplannen? Niets, noppes, nul.