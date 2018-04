Jaguar en Land-Rover naar Tata

Door: BV

In de wandelgangen was het al langer geweten, maar nu is het ook officieel. Ford verkoopt Jaguar en Land Rover zo goed als zeker aan de Indiase autobouwer Tata. Beide bedrijven hebben vandaag een mededeling vrijgegeven waarin ze zeggen ver gevorderde besprekingen te voeren. Ford kiest Tata boven Mahindra (een andere Indiase constructeur) en One Equity Partners (een investeringsmaatschappij). Helemaal rond is de verkoop nog niet. "Er zijn nog een aantal stappen te ondernemen", klinkt het. Tata heeft alvast de steun van de vakbond. Het bedrijf wil het leeuwendeel van het arbeidersbestand van 15.300 man behouden.