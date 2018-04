Tata Nano is volkwagen voor € 1.700

Door: BV

De reeds eerder aangekondigde goedkope Indische People's Car komt er aan. Dit onder de naam Nano (= een miljardste). De goedkope volkswagen wordt vandaag donderdag 10 januari op de autoshow van Delhi voorgesteld. Het model wordt op de markt gebracht tegen het zachte prijsje van 100.000 Rupie, zowat 1.700 van onze Euro.

De Nano is een vierdeurs en heeft een achterin gemonteerde 33 pk sterke (!) tweecilinder motor van 623 cm³. Het autootje zou vijf liter op 100 verbruiken. In een eerste jaar wil Tata er een kwart miljoen van produceren om later ooit op een productie te komen van één miljoen per jaar. Dat is zowat het hele aantal dat momenteel in India in een jaar wordt verkocht. Maar deze sterk groeiende thuismarkt zou binnen de tien jaar tot 3,5 miljoen kunnen groeien.

Of de Nano ooit bij ons in de showroomkomt (tussen de Jaguars en de Land-Rovers?), lijk ontwaarschijnlijk. Althans niet in de eerste jaren. Hem aanpassen aan Europese eisen zou hem flink duurder maken, hoewel het dan nog steeds de goedkoopste auto van de markt zou worden.