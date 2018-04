Chrysler Eco-Voyager Concept

Door: REDACTIE

Door de heersende CO2-heisa is de toekomst van grote benzineslurpers bedreigd. Die moeten dus dringend wat groener worden. En Chrysler denkt dat te kunnen. Nu staat de nieuwe Voyager nog maar net in de showroom, dus voor meteen is deze Eco-Voyager nog niet. Wellicht is Chrysler al in de weer met de versie die over een jaar of vijf de fakkel moet overnemen. Dit busje is niet alleen slim ingericht. Het is ook slim gebouwd. Zo veroorzaakt z'n aerodynamische koetswerk een stuk minder luchtwervelingen.

Onderhuids is het waterstof dat het mooie weer maakt. Een brandstofcel wekt elektrische energie op die dan weer wordt gebruikt om een elektromotor te voeden. Het studiemodel raakt met een tank zo'n 500km ver.