Lexus LF-A Roadster op NAIAS

Door: BV

Lexus werkt hard aan een nieuwe sportwagen. Daarvan kregen we in de vorm van de LF-A reeds een voorproefje te zien. Ditmaal hebben de ingenieurs het model onthoofd. De dakloze versie heeft net als de coupé een koets die grotendeels uit carbon en aluminium is opgetrokken. En onder de kap vinden we ook nog steeds een 5 liter grote V10 die goed is voor 500pk. De krachtbron zit vooraan, maar achter de eerste as voor een optimale gewichtsverdeling.

De afmetingen van deze open variant zijn dezelfde als voor de gesloten versie. De aërodynamische eigenschappen zijn dat natuurlijk niet. Om ook bij zeer hoge snelheden (Lexus heeft het over 320km/u) nog stabiel te blijven, beschikt de LF-A Roadster over een uitschuifbare achtervleugel.