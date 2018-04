Fisker Karma: snelle treehugger

Door: BV

Koetswerkbouwer Fisker houdt zich tot op heden vooral bezig met het omkitten van BMW 6-Reeksen en Mercedes SL. Die krijgen bij het Amerikaanse bedrijf steevast een nieuw koetswerk, waarin wat Aston Martin trekken te vinden zijn. Niet verwonderlijk, want Fisker heeft nog op de ontwerpafdeling van dat illustere automerk rondgedoold.

Maar nu zit er een geheel eigen sportwagen in de pijplijn. En, wat had je gedacht?, de vierzitter is helemaal milieuvriendelijk. Het is immers een hybride die een benzinemotor met elektromotoren combineert. Remenergie wordt gerecupereerd en in het dak zijn zelfs zonnecellen ingewerkt. Er zijn twee modi voor de aandrijving. In Stealth Drive doen de elektromotoren al het werk. Dan is het model geruisloos en raakt het maximaal 80km ver, al is het volle prestatiepotentieel dan niet beschikbaar. In Sport Drive gaat de gasklep wel helemaal open. Dan haalt de Fisker Karma een top van 200km/u terwijl de sprint niet meer dan 6 tellen in beslag neemt.

Fisker wil jaarlijks 15.000 stuks van de Karma bouwen. Het model moet 80.000 dollar kosten. Voorlopig is de Karma alleen in de VS verkrijgbaar.