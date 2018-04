Nissan met drie premières naar Genève

Door: BV

Het is niet alleen bij Nissan dat ze met spanning uitkijken naar de lancering van de GT-R. De opvolger van de legendarische Skyline GT-R heeft een fonkelnieuwe 3.8l V6 motor met dubbele turbo onder de kap. Daardoor ontwikkelt het blok 480pk en 588Nm. En mede danzij z'n permanente vierwielaandrijving heeft hij voldoende tractie om het supersportwagens die een veelvoud van z'n prijs kosten, lastig te maken. Hoeveel de GT-R overigens exact moet opbrengen wordt pas volgende maand bekengemaakt.

De Pivo 2 is een studiemodel dat vooral opvalt met z'n 360° draaibare cabine en wielen die elk ook een draaihoek van 90° hebben. De Pivo 2 heeft helemaal geen emissies omdat hij wordt aangedreven door vier kleine elektromotoren in de wielen.

De derde Europese première is de nieuwe generatie Murano. Die bouwt voort op de stijl van de eerste generatie. Beide modellen zijn duidelijk verwant, maar toch is elk koetswerkpaneel onder handen genomen. De krachtbron is vertrouwd; een 3.5l V6 die 265pk en 325Nm aflevert. De belangrijkste vooruitgang wordt ter hoogte van de CVT-automaat geboekt. De Nederlandse fabrikant wist de interne wrijving immers met 20% terug te dringen. Daardoor wordt de nieuwe Murano alvast wat zuiniger dan de uittredende generatie.

