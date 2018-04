Land Rover werkt aan 5-liter V8

Door: BV

De meest potige Land Rovers worden aangedreven door Jaguars AJ V8-motor die een inhoud heeft van 4,2 liter. Die is niet meer van de jongste en daarom werkt Land Rover nu aan een nieuwe achtpitter. Die krijgt meer slagvolume; 4.997cc om exact te zijn. De krachtbron wordt ontwikkeld met de hulp van Bosch. Het Duitse bedrijf levert niet alleen elektronica, maar zorgt ook voor directe benzine-injectie. Meer vermogen en koppel gaan hand in hand met een grotere zuigerverplaatsing, maar moderne technologiën zullen ook de uitstoot van de nieuwe centrale naar beneden halen. Land Rover plant ook dit maal zowel een atmosferische als een geblazen versie. De eerste krijgt ongeveer 350pk terwijl de tweede nog eens 110 paarden extra in het getuig spant. Het moet al raar lopen wil de nieuwe V8 z'n weg naar Jaguar niet vinden. Wanneer de eenheid productierijp is, is niet gekend. Er zijn nog geen officiële gegevens.

