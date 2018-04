Maserati Cinqueporte op verzoek

Door: BV

Twee Italiaanse designbureaus, StudioTorino en StudioM, hebben de handen in elkaar geslagen om een break-versie van de Maserati Quattroporte te realiseren. Dit is hun voorstel, op schaal 1:4. De Italianen tekenen niet alleen een vijfde deur aan het model. De achterbank wordt neerklapbaar en de brandstoftank verhuist, omdat die bovenop de achteras te veel plaats inneemt. En het is geen studiemodel. Deze Cinqueporte komt er echt, al zal hij niet bij Maserati in de catalogus staan.

Hij wordt ontwikkeld op verzoek van een klant uit het Midden Oosten. De naam wordt discreet achtergehouden. Twee andere zaken weten we wel zeker. Primo, hij hoeft niet op een eurootje te kijken. En secundo, hij heeft een zwak voor breaks. Dezelfde klant heeft al enkele op maat gemaakte functionele Ferrari's in de garage staan.

