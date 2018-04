Hyundai warmt op voor monovolume

Door: BV

Aan de expansiedrang van het Koreaanse Hyundai komt voorlopig geen eind. De constructeur heeft met de i30 net z'n poot gezet in het populaire C-segment en maakt zich nu op om ander volumesegment aan te vallen. Dat van de compacte monovolumes, waarin de Europese constructeurs heer en meester zijn. De voorbode van een éénvolumer krijgen we in Genève te zien, maar van deze HED 5 hebben we nu de eerste schetsen. De concept car heeft aan boord ruimte voor zes inzittenden die elk een individuele regelbare zetel krijgen. Die is van Recaro, maar de afgeleide productieversie wordt ongetwijfeld een stuk conventioneler van lay-out.

Hyundai zegt door het gebruik van innovatieve gewichtsbesparende materialen de CO2-uitstoot met bijna een derde te kunnen laten dalen. Daarvoor is samengewerkt met LG en Bayer. Over het onderstel is nog geen informatie vrijgegeven, maar het ligt voor de hand dat het -al dan niet met aanpassingen- de bodemplaat van de i30 betreft.

