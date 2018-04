Vernieuwde Honda Accord

Door: BV

Honda frist de Accord op. De Europese versie van zowel de sedan als de functionele break staan te blinken op het Autosalon van Genève waar de constructeur ze met enige zin voor drama aankondigt als nieuwe versies. Zo ingrijpend zijn de aanpassingen niet, maar er valt ook onderhuids wat nieuws te melden. Zo wordt de beschikbare veiligheidsuitrusting danig aangedikt. Nieuwtjes zijn een systeem dat waarschuwt wanneer je ongewild van je rijstrook afwijkt, een radargestuurde snelheidsregelaar en een remsysteem dat desnoods zelf in de ankers gaat als het ziet dat een aanrijding onvermijdelijk is. Nog meer? Wel, de stabiliteitscontrole herkent nu ook een slingerende aanhangwagen en weet wat het daaraan kan doen. De elektrisch bekrachtigde stuurinrichting krijgt eveneens een stel hersenen. Het kan op die manier verschillende invloeden onderscheiden, zoals gladheid. En het varieert op basis daarvan de bekrachtiging. Klinkt rotvervelend, maar we zullen het in de praktijk testen.

Leuk is dan weer dat alle motoren wat extra vermogen toebedeeld krijgen. De tweeliter benzinecentrale gaat naar 156pk en de 2.4l springt van 190 naar 200 paarden. Ze hebben standaard een handgeroerde zesbak, maar een automaat met vijf verhoudingen is ook mogelijk. De diesel is helemaal vernieuwd en levert nu 150 in plaats van 140pk.

Het uiterlijk wordt gemoderniseerd met nieuwe bumperschilden, aangepaste lichtunits en een veel agressievere grille. Op de flanken ontwaren we meer geprononceerde wielbogen. Die benadrukken de breedte van de koets.

