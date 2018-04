Officieel: Toyota's smart-killer iQ

Door: BV

Toyota heeft zojuist het eerste beeld van de productieversie van de iQ vrijgegeven. Die is gebaseerd op de iQ concept car zoals we die op de autotentoonstelling in Frankfurt te zien kregen. Dat prototype had een lengte van 2,98m, nog eens 42cm korter dan de Aygo, waar het smoelwerk van deze nieuweling wel wat trekken van leent. Het verschil met deze definitieve versie zal wellicht slechts centimeters bedragen, maar de Japanners hebben nog een extra informatie vrijgegeven. De iQ wordt naar verwachting niet of nauwelijks goedkoper dan de Aygo. Toyota zegt dat het hier om een hoogtechnologisch en bijzonder milieuvriendelijk product gaat. En aan de gebruikte vooruitstrevende technologieën hangt natuurlijk een prijskaartje. Om dat de compenseren zoekt de autobouwer voor de iQ een ‘premium' positionering. Dat wil zeggen dat het imago van het autootje beter zal zijn dan dat van de Aygo.

De ingenieurs vonden ondanks de compacte afmetingen voldoende ruimte voor drie volwassenen en bagage aan boord. De volwaardige zitplaats is achter de passagierstoel vooraan, die zelf ver naar voren werd geplaatst. De bagageruimte achter de bestuurder kan omgevormd worden tot een vierde zitplaats. Voor kinderen weliswaar, al is het duidelijk dat de iQ functioneler is dan de smart fortwo die zich als gedoodverfde concurrent opwerpt maar nog eens 30cm compacter is.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.