Benzinemotor voor Citroën C-Crosser

Door: BV

We hebben hem nog steeds niet in het wild gespot, maar Citroën noemt de C-Crosser (in wezen een Mitsubishi Outlander met ander smoelwerk) nu al een succes. Het model ging half 2007 in de verkoop en het merk noteerde sindsdien 10.000 bestellingen. Heden is het model alleen beschikbaar met een (overigens briljante) 2.2l HDi dieselcentrale die 160pk opwekt. Maar daarin komt nu verandering. De 2.4l viercilinder benzine die van meet af aan in de neus van de Mitsubishi te vinden was, wordt nu ook leverbaar met een dubbele chevron op de neus. Het blok levert 170pk bij 6.000t/min en 234Nm trekkracht bij 4.100t/min.

De centrale wordt gepaard aan een handbediende gangwissel met 5 verhoudingen of een automaat zonder tandwielstel (continue variabele transmissie). Met die laatste kun je overigens ook manueel schakelen tussen zes voorgeprogrammeerde verhoudingen. De topsnelheid van de benzinevarianten bedraagt 190km/u. De diesel, die beroep doet op een zesbak, loopt 10km/u sneller.

