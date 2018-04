Toyota Urban Cruiser is SUV onder RAV-4

Door: BV

Twee jaar geleden stelde Toyota op het Autosalon van Genève de Urban Cruiser Concept voor. Ditmaal is datzelfde Salon het toneel van de première van de productieversie. Het eerste beeld daarvan is vrijgegeven. Daaruit blijken weinig overeenkomsten met het stijlmodel van weleer, ook al heeft Toyota daar de mond van vol. De compacte SUV komt onder de RAV-4 in het aanbod. Hoe het gamma eruit zal zien, weten we nog niet. Toyota heeft nog geen technische gegevens vrijgegeven. Het model vertoont alvast opvallend veel overeenkomsten met de Scion (Toyo's jongerenmerk in de VS) xD en de in Japan gecommercialiseerde ‘ist'. Dat zijn voorwielaangedreven hatchbacks en we verwachten niet dat Toyota grote aanpassingen uitgevoerd heeft. In Japan heeft de ist alvast een 1.3 en 1.5 benzinemotor onder de kap. Benieuwd of de Japanners voor Europa een diesel in de koets lepelen.

