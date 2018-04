VW Geeft eerste details nieuwe Scirocco

Door: REDACTIE

De productieversie van de Iroc zal weer gewoon Scirocco heten, zoveel is zeker. En VW geeft ook al wat bijkomende informatie vrij die we u niet willen onthouden. Het merk geeft aan dat de herboren coupé op basis van de Golf enkel beschikbaar wordt met geblazen motoren onder de kap. De instapper wordt de 122pk sterke 1.4 TSI, die hogerop in het benzineaanbod niet meer enkelvoudig, maar dubbel geblazen wordt. De voorlopige topper wordt een 2.0 benzine waarvan het vermogen minstens 200pk zal bedragen maar nog onderwerp van speculatie is. De VW-groep perst immers tot 265pk uit het blok en misschien wil VW de Scirocco wel wat agressiever maken dan de Golf GTI...

Dieselen zal uiteraard ook kunnen. Ook daar ontbreken details, maar het gaat ongetwijfeld over een 2.0 TDI, nu met common-rail, in twee vermogensversies. Goed voor 140 of 170pk. Om de sportieve ambities van het model extra in de verf te zetten, zijn ook de instappers reeds voorzien van een sportophanging (15mm verlaagd) en 17-duims lichtmetaal. Het interieur heeft steeds recht op sportmeubilair. Voorlopig moet u het stellen met de beelden van het prototype. Over twee weken toont de productieversie z'n gezicht.

