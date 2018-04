Morgan LifeCar: hybride kan ook leuk zijn

Door: BV

Het Britse Morgan staat vooral bekend als een constructeur waar artisanale waarden hoog in het vaandel gedragen worden. Maar de afgelopen jaren deinst het Britse automerk er niet voor terug zichzelf opnieuw uit te vinden. Onder meer met de scheel kijkende Aero en Aeromax. En nu is de LifeCar. Een auto die volgende maand in Genève voorgesteld wordt en bovenal moet aantonen dat emmissievrije auto's ook leuk kunnen zijn.

Onder het futuristische, maar niettemin duidelijk als Morgan herkenbare uiterlijk schuilt hybridetechnologie. Elektromotoren worden door een brandstofcel gevoed. Naar exacte prestaties is het gissen, want die geeft Morgan niet vrij. Het is wel duidelijk dat de bouw geen koud kunstje was. Aan de LifeCar werkten talloze leveranciers én ook nog eens drie universiteiten.

