Bloedstollend: Spider van Alfa 8C

De lange lijst tifosi die naast de op 500 stuks gelimiteerde 8C Competizione grepen indachtig, is het niet verwonderlijk dat Alfa besloot het dak van de briljante coupé te zagen. De Spider debuteert op het Autosalon van Genève, waar zich ongetwijfeld al een groot aantal gegadigden zullen aandienen. En gelijk hebben ze, want ook van deze dakloze telg zullen niet meer dan 500 exemplaren uit de fabriekshallen rollen.

De 8C Spider neemt voor het grootste deel de gerafinneerde lijnen van de coupé over. Het dak ruimt plaats voor een stoffen dak dat uiteraard uit meerdere lagen bestaat. Dat verdwijnt met een druk op de knop via een elektrohydraulisch mechanisme onder de afdekplank. Voor het overige is de Spider gelijk aan de coupé. Het model neem het aluminium chassis, de koolstofvezel koetswerkpanelen, de ceramische remmen en de motor over. De 4,7l grote V8 is van Maserati-origine maar herwerkt door Alfa. Het is goed voor 450pk. Met het haar in de wind, zou het uitje best sportieve vorm kunnen aannemen. De exacte prestaties zijn nog niet bekend, maar ze zullen weinig moeten onderdoen voor die van de gesloten versie. Die haalt 100km/u in minder dan 5 tellen en de top ligt in de buurt van 300km/u.

De gedoodverfde Alfist wil ongetwijfeld zowel de Coupé als de Spider in z'n garage. Of dat ook iemand lukt, valt nog te bezien. De wachtlijsten zullen zich kort na de voorstelling vormen. De 500 stuks zullen dan ook in een mum van tijd uitverkocht zijn, ongeacht het prijskaartje. Volgend jaar moet de productie aanvangen.

