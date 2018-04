Diesel voor Audi TT

Door: BV

We wisten dat hij op komst was, maar nu is hij er ook écht: de dieselversie van de Audi TT. Onder de kap komt de voorlopig krachtigste versie van de 2.0 TDI, goed voor 170pk - 350Nm, en reeds voorzien van common-rail. Dus stiller en soepeler dan de TDI met pompverstuivers, al bleek het blok bij een eerste kennismaking geen referentie. En er blijven geen heilige huisjes overeind; niet alleen de coupé, maar ook de cabrio krijgt het blok ingelepeld. De versie bestaat in een voorwielaangedreven versie en een quattro-variant die het vermogen naar de vier wielen stuurt.

Het goede nieuws: de CO2-uitstoot bedraagt amper 144gr/km en dat stemt overeen met een verbruik van 5,5l voor de standaardcyclus van 100km over een gemengd parcours. De TT TDI (verslik je niet in de benaming) komt aardig uit de startblokken. De sprint neemt in het beste geval (coupé voorwielaandrijving) 7,5 tellen in beslag. Een cabrio is twee tienden trager en als je opteert voor vierwielaandrijving dan kost je superieure bochtengedrag je in de acceleratie naar 100km/u 1 tiende van een tel.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.