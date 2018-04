Door: REDACTIE

Drie stuks van de SOUL presenteert Kia in Genève. Een studiemodel dat de voorbode vormt voor een hele nieuwe Kia, in een segment waarin de constructeur nu nog niet actief is. De spannendste Soul zal deze burner zijn, met een intrigerende matte lak, opvallende stripings en bloedrode accenten. Kia liet eerder al wat van de achterkant zien, en nu hebben we de tweede plaagfoto vast. Meer info volgt in de loop van volgende week.