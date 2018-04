Hybride Mercedes GLK op komst

Door: BV

Mercedes werkt hard aan hybridemodellen. We zagen eerder al prototypes van de ML en S-Klasse, omdat de CO2-uitstoot van die modellen uiteraard het hoogst is, maar ook compactere modellen staan op de lijst. De nieuwe GLK, een kleine broer voor de ML die z'n platform met de C-Klasse deelt, krijgt een aandrijflijn die met een elektromotor verrijkt wordt.

Onder de kap zit een 2.2l viercilinder diesel van het Bluetec-principe. Dieselcentrales van dat type laten zich vooral opmerken door hun lage schadelijke emissies. Daarbij mikt Mercedes vooral op het reduceren van alle schadelijke bestanddelen, en niet noodzakelijk het -voor de mens- onschadelijke CO2. Door een elektromotor in te schakelen, de remenergie te recupereren en de motor bij stilstand uit te schakelen, word thet verbruik van de centale evenwel nog verder beperkt. En minder verbruik betekent ook minder CO2. De GLK Bluetec Hybrid neemt genoegen met 5,9l/100km, wat overeen komt met 157gr CO2 per afgelegde kilometer.

Deze hybride GLK heeft een gecombineerd vermogen van 224pk (elektro- en dieselmotor samen). Maar het gecombineerde koppel, zowel een sterk punt van de diesel als van de elektromotor, is nog indrukwekkender; 560Nm. De GLK presteert dan ook alles behalve slecht. De sprint neemt amper 7,3 tellen in beslag. Officieel is over het lot (productie) van de hybride nog niets geweten, maar de technologie is productierijp. De GLK komt halverwege dit jaar bij ons op de markt en we gaan ervan uit dat deze hybride spoedig zal volgen.