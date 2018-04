Ariel Atom 500 V8: 1000pk/ton

Door: BV

De Ariel Atom met Honda-motor is reeds een volstrekt geschifte rijmachine, maar de Britten zijn klaar om er nog een schep bovenop te doen! Dit is de Ariel Atom 500 V8. En neen, de vleugels zijn géén overbodige luxe. De plaats van de viercilinder Honda-tweeliter wordt bij dit knalmonster immers ingenomen door een compacte 2,4l V8 met vijf kleppen per cilinder. Alsof dat niet genoeg is, wordt die ook nog eens door een turbo geblazen. De inlaatlucht wordt in het midden van de wagen door een luchthapper naar binnen gehapt. Het vermogen bedraagt dik 500pk, terwijl het gewicht niet meer dan een halve ton bedraagt. Dat resulteert in een vermogen-gewichtsverhouding van zo'n 1000pk per ton. Ter vergelijking; bij de Bugatti Veyron is dat 521pk/ton.

Het blok wordt gecombineerd met een sequentiële zesbak van Sadev. En voor de gelegenheid wordt ook wat elektronica geïntroduceerd. Het gaat om tractiecontrole, wat ons geen overbodige luxe lijkt. Naar de prestaties hebben we voorlopig het raden. Als de motorinhoud en het vermogen u toevallig bekend in de oren zouden klinken - dat is logisch. Caterham meldde vorige week de komst van een model met gelijkaardige eigenschappen. Niet toevallig lijkt ons, want net als de Caterham is ook deze Ariel Atom ontwikkeld in samenwerking met RS Developments. De Atom 500 V8 zal in zeer beperkte oplagen naast de klassieke Atom gebouwd worden.