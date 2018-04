Dubbel werk: Phantom Coupé van Castagna

Door: BV

We kunnen ons niet voorstellen dat de Italiaanse koetswerkbouwer Castagna (die onder meer break-versies van de eerste nieuwe Mini-generatie maakte) niet in de gaten had dat er een coupé op basis van de Rolls Royce Phantom aankwam. En toch presenteert het bedrijf in Genève een eigen ontwikkelde Coupé. Gebaseerd op de vierdeurs en dus een beetje groter dan Rolls eigen tweedeurs. De Castagna zou wel wat sportiever kunnen zijn dan het fabrieksproduct. De Italianen hebben immers rijkelijk gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen en ook de motor opgekitteld tot 600pk.

Rolls gebruikt aluminium voor de motorkap, maar volgens Castagna kan dat nog lichter. In carbon bijvoorbeeld. En omdat ze dan toch bezig waren, deden ze het dak maar meteen mee. Spijtig wel dat de portieren hier conventioneel opengaan, en niet in tegengestelde richting. Dan toch maar voor het origineel gaan?