Voorbode nieuwe Ibiza: Bocanegra (upd)

Door: BV

Seat pakt in Genève zwaar uit met een sportieve coupé die zal evolueren in de volgende Ibiza-generatie. Ontwerper Luc Donckerwolcke heeft inspiratie gevonden in het verleden van de constructeur. De Seat SportCoupé Bocanegra (wat staat voor zwarte mond) staat immers voor een racemodel uit de jaren zeventig.

Het model deelt de bodemplaat van de Skoda Fabia, die het nieuwe compacte platform van de VW-Group mocht lanceren. Het showmodel heeft een 1.4 TSI-motor met dubbele turbo onder de kap. Die voedt het vermogen aan de voorwielen via een DSG-versnellingsbak met liefst zeven verhoudingen. In de productieversie wordt dit wellicht de meest performante Seat. De nieuwe Ibiza wordt inmiddels in sneltreinvaart klaargestoomd. We verwachten op dat vlak later op het jaar meer nieuws. Wat we inmiddels wel weten is dat de driedeursversie van het model als 'Ibiza SportCoupé' door het leven zal gaan.

Het showmodel meet 4m in de lengte, is 1,7m breed en 1,35m hoog. Daarmee hebt u ook de afmetingen van Seats toekomstige instapper.