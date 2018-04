Renault Megane Coupé Concept

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs zal Renault de volgende generatie Megane boven de doopvont houden. En in Genève staat daarvoor een opwarmer. En wat voor één. Met het Coupé Concept zet Renault een resoluut sportief gelijnde driedeurs neer, met lijnen die we volgens de constructeur ook op toekomstige modellen zullen zien.

In het interieur is plaats voor vier inzittenden die elk een eigen zitplaats krijgen. De inspiratie voor het instrumentarium komt uit de luchtvaart. En het moet aangenaam toeven zijn in het interieur. Dankzij een panoramisch glazen dak baadt het in het licht, en kollosale vleugeldeuren moeten zowel voor- als achteraan voor een vlotte instap zorgen. Renault gaat ook aan het tijdverdrijf niet voorbij. Enerzijds door uw rit zo efficiënt mogelijk te organiseren, bijvoorbeeld met een zeer krachtig navigatiesysteem. Anderzijds door het u zo aangenaam mogelijk te maken. De functies van de entertainmentinstallatie zijn omvangrijk.

Onder de kap is het model verassend conventioneel. De 4,51m lange, 1,91m brede en 1,37m hoge Coupé wordt aangedreven door een 2.0l turbomotor die 200pk opwekt. Die motor zullen we ook bovenaan het nieuwe Mégane-gamma kunnen treffen. Die heeft voldoende aan 6,5l elke 100km, maar komt ook aardig uit de startblokken. De acceleratie naar 100km/u is in 7,2 tellen achter de rug en de driedeurs gaat 220km/u hard.