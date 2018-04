Hyundai Genesis Coupé op straat

Door: BV

De beelden van de Hyundai Genesis Coupé liggen op straat. Het merk onthult het model volgende week in New York en wou pas dan de beelden vrijgegeven. De informatie zit voorlopig wel nog achter slot en grendel. Behalve dan dat we weten dat deze telg volgend jaar pas in de handel verschijnt. Het zou best kunnen dat hij ook naar Europa komt, ter vervanging van de huidige Coupé. Het Koreaanse merk had eerder immers al aangegeven dat de opvolger het hogerop ging zoeken. Niet alleen op vlak van uitstraling en afmetingen, maar ook qua motorisaties. De Coupé is momenteel leverbaar met een 1.6, 2.0 en 2.7l benzinemotor.

