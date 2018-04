Coupé van Saturn Solstice

Door: BV

In onze contreien kennen we de Saturn Solstice beter als de nieuwe Opel GT. Beide modellen lijken dan wel niet op elkaar, onderhuids zijn ze identiek. De Solstice is wel al langer op de markt dan de Opel en om de verkoop aan te zwengelen breidt GM het gamma uit. Op de New York Autoshow debuteert immers een versie mét dak. Die mikt vooral op klanten die het stoffen dakje écht niet comfortabel genoeg vinden. Dit nieuwe idee is overigens hooguit een variatie op een thema, want het bovenpaneel kan je nog steeds thuis laten. Het is weeg minder dan 15kg. Toch maakt GM zich sterk dat het nieuwe model het kan opnemen tegen beterkoop coupés. Er zijn een paar Amerikaanse concurrenten, maar het is een publiek geheim dat het succes van Nissan's 350Z er heel wat nijd veroorzaakt.

De Opel GT wordt aangedreven door een 2-liter turbomotor die goed is voor 260pk en 353Nm. De Pontiac is evenwel ook leverbaar met een minder hitsige centrale. Een 2.4l viercilinder met 173pk en 230Nm (die wij kennen uit wijlen de Opel Speedster). De Amerikanen kunnen de nieuwe telg vanaf september bestellen.

