Bizar: Scion Hako Concept

Door: BV

Toyota's jongerenmerk Scion pakt in New York uit met deze sportief ogende doos. Die zou wel eens de voorloper kunnen zijn van de volgende Scion xB die in de VS bijzonder populair is en het (in een licht gewijzigde vorm) ook tot Europa schopte. Hier staat hij immers bij Daihatsu in de catalogus als Materia. Volgens Scion is de vorm van het model een mengelmoes van Amerikaans design en de laatste Japanse trends. Aan dat laatste heeft hij alvast z'n rechtopstaande voorruit te danken. Die loopt overigens door over het dak. Dat is geheel in glas uitgevoerd maar rijkelijk bestickerd. Achteraan zijn de glaspartijen zo over de hoge schouders geschikt dat ze de indruk van een panoramische glaspartij geven.

Ook in het interieur worden oranje accenten rijkelijk gebruikt. Bovendien is de ganse bestuurderspost in die kleur uitgevoerd. Dat contrasteert met het zwart voor de passagiers. Scion werkt reeds van meet af aan rond een filosofie die ontspanning hoog waardeert. De boordplank is zonder enige rem op de fantasie gebaseerd op moderne computerspelletjes, uiteraard zijn er LCD-schermen aan boord, maar er kan ook gelezen worden want er is zelfs een houder voor magazines. En omdat het helemaal past bij de lifestyle-trend, wordt er met geen woord gerept over wat er onder de kap zit. Dat is toch onbelangrijk.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.