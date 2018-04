De Tomaso klaar voor revival?

Door: BV

In 1959 werd De Tomaso als autoconstructeur gesticht in het Italiaanse Modena. Het merk wist enkele memorabele automobielen te maken met namen als de Guara, Pantera en Mangusta. Tot twee jaar geleden waren er nieuwe De Tomaso's te koop, maar sinds 2004 was er geen enkel exemplaar meer gebouwd. Nu lijkt er interesse te zijn in een wederopstanding. Er is immers een nieuwe interpretatie van de Pantera opgedoken. Die heet Panthera (de extra h werd toegevoegd om de rechten op de naam te omzeilen) en bestaat momenteel enkel in virtuele vorm.

De Tomaso leende altijd al behoorlijk wat techniek van andere constructeurs, en nu is de idee niet anders. Deze Panthera zou op het onderstel van een Lamborghini Gallardo passen. Dat scheelt natuurlijk een hoop in de ontwikkelingskosten. En wie weet, misschien ziet Lamborghini wel wat in het leveren van een handvol naakte onderstellen.