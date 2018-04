Fireblade is Corvette ZR1 met ander jasje

Door: BV

Corvette heeft eerder dit jaar de ZR1 aan het gamma toegevoegd. Die sportwagen heeft niet alleen wat meer geaccentueerde uiterlijke elementen, maar ook -vooral- een sterkere motor. De enorme achtcilinder met compressor laat liefst 628pk op de achtertrein los. Een wat dikkere aankleding met vleugels, andere velgen en luchthappers, is niet voor iedereen voldoende. Ontwerper Idries Noah vindt dat een dergelijke pk-bom een geheel eigen koets verdient. Bij GM is men niet overtuigt, maar het weerhoudt Idries er niet van z'n idee de wereld in te sturen.

Dit is de Fireblade. Een relatie met de gelijknamig Pontiac van eind jaren zeventig is er (gelukkig) niet. De ontwerper zegt z'n inspiratie te hebben gezocht bij de Corvette Stingray, Shelby Daytona en onze eigen Gillet Vertigo. De koets wordt gedomineerd door vloeiende lijnen met bijzonder scherp omlijnde vlakken. Een schitterende krachtbron wegstoppen vindt Idries zonde, dus hij zorgde voor een doorschijnend vlak in de motorkap. De man is overigens niet aan z'n proefstuk toe. Hij toonde de wereld eerder al z'n eigen interpretatie voor een Ferrari F250. Die heeft het alleszins niet voorbij de tekentafel geschopt. Misschien lukt het ditmaal wel...

