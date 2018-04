Mercedes 250 CDI: 204pk, 500Nm

Door: BV

Mercedes heeft een nieuwe dieselmotor klaar. Het gaat eigenlijk om de derde vermogensversie van de 2.143cc viercilinder die we al in meerdere modellen het mooie weer weten maken. Hij bestaat immers al met 136 en 170pk (die laatste blijft in ons land om fiscale redenen steken op 163pk). In z'n nieuwste versie levert de viercilinder een vermogen dat eigen is aan een zescilinder diesel of zelfs een achtcilinder benzine-eenheid. De vermogenscurve tikt immers 204pk aan. Nog indrukwekkender is de trekkracht. Die schopt het tot 500Nm.

De motor staat al als 200 CDI en 220 CDI in de catalogus. Deze nieuwste variant zal 250 CDI heten. U heeft al in de gaten dat er geen link is met de cilinderinhoud. De nieuwe C-Klasse bijt de spits af. In de berline is het model niet alleen tot een sprinttijd van 7,7 tellen in staat. Hij moet vooral uitblinken in zuinigheid. Elke 100km moet er slechts 5,1l in de tank. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van amper 143gr/km. Maar ook de schadelijke gassen en roetdeeltjes worden (onder meer dankzij de partikelfilter van de laatste generatie) slechts in zeer geringe mate uitgestoten. Het blok voldoet reeds aan de Euro V-norm.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.