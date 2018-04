Opel Insignia te vroeg

Door: BV

Nog drie dagen, en dan krijgt u van ons de Insignia in vol ornaat. Maar deze beelden van Opel grote middenklasser zijn inmiddels door de mazen van het net geglipt. Het model debuteert begin deze zomer in Londen. En Opel doet er alles aan om van de nieuweling een succes te maken. Zo gaf het op regelmatige tijdstippen details vrij en stuurde het zelf beelden van gecamoufleerde testexemplaren de wereld in.

De Insignia wordt de opvolger van de Vectra, maar Opel hoort er ook een deel van de leemte die de Omega achterliet mee op te vullen. Hij wordt een stuk groter dan toch al niet bescheiden Vectra. En hij krijgt, de Omega indachtig, ook grotere motoren onder de kap. Binnen afzienbare tijd zullen we er zowel een diesel- als benzinezespitter in terugvinden.

