Tata's honger nog niet gestild

Door: BV

De Indische autoconstructeur TATA, die zelf onderdeel is van de grotere TATA-groep, heeft dit jaar al de hand weten leggen op de constructeurs Land-Rover en Jaguar (en de merknaam Rover). Maar de honger van de Indiërs is nog niet gestild.

Het bedrijf heeft reeds nauwe banden met Fiat. De Italianen adviseerden hun Indische vrienden zelfs bij de overname van bovenstaande Britse autobouwers. En Italië lijkt voor Tata wel de poort naar Europa te zijn. Het bedrijf aast op een aandeel in het roemruchte sportwagenmerk Ferrari, en zal dat waarschijnlijk ook krijgen. De Indiërs hebben ook interesse in stijlhuis Pininfarina, waar volgens geruchten liefst 55% van de aandelen in de etalage staan. En de Italiaanse motorbouwer MV Agusta zou volgens de recente berichten ook met het bedrijf rond de tafel zitten. De eigenzinnige motorenbouwer heeft betere tijden gekend en zou wat zien in een samenwerking.

