Opel Astra voor Anderlecht-fans

Door: BV

Opel heeft al jaren een ‘partnership' met RSCA. De fans van het paars-witte voetbalteam kunnen nu ook een Astra GTC (de coupé dus) bestellen die hen helemaal op het lijf geschreven is. Die wordt ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de profclub in het leven geroepen.

Aan de buitenzijde is de RSCA Limited Edition eerder discreet. Alleen een RSCA-vermelding op de flank verraadt de link met de club. Je zou natuurlijk niet willen dat je auto bij elke match op verplaatsing aan diggelen wordt geslagen. De koets is leverbaar in zwart of wit. Ze is opgesmukt met het OPC line pack 1, dat voor een sportievere uitstraling zorgt. Het interieur is opgeleukt met een advantage pack en een exclusieve lederen bekleding met paars stiksel. Het RSCA-logo is in de hoofdsteunen geborduurd en RSCA staat eveneens op de vloermatten. De uitvoering is verkrijgbaar met de benzine- en dieselmotorisaties tussen 90 en 180pk.