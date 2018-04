VW Passat R36 Variant

Door: BV

Volkswagen en Audi gaan helemaal uit hun bol op het Oostenrijkse GTI-evenement in Wortersee. Het merk met de vier ringen presenteerde er al de Audi A3 Clubsport quattro en een TT Speedster in de vorm van de TT Clubsport quattro (zie het Auto55.be-nieuwsarchief). En pakt VW er uit met een Variant van de Passat R36. Dat is Variant zoals in ‘break'.

De R36 heeft 300pk achter de hand dankzij een 3,6l dikke V6. Het blok is voor de gelegenheid opgewaardeerd met een aangepaste uitlaatlijn, waarvan de dikkere uitlaatspruitstukken getuige zijn. De voorste remmen zijn ingeruil voor exemplaren met zes zuigers van fabrikant Brembo (uit de Touareg R-Line). En om daar genoeg plaats voor te maken hebben de Duitsers 20-duims lichtmetaal moeten monteren. Volgens VW is de Passat R36 Variant Styling een studie en niets meer. Waar we alvast zeker van zijn is dat het merk ook een race-Scirocco onthuld op datzelfde evement. Stay tuned...