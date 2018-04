Aston Martin V8 Vantage sneller

Door: BV

Aston Martin lepelt een grotere motor in z'n V8 Vantage. De nieuwe V8 heeft een inhoud van 4,7l en moet de pk-honger van z'n veeleisende klanten stillen. In vergelijking met z'n 4,3l grote voorganger steeg het vermogen met 11% tot 420pk. De koppelcurve reikt 15% hoger tot 470Nm. De sprinttijd verbetert tot 4,7 tellen en de bolide is voortaan 288km/u snel. En géén update zonder positieve gevolgen voor het milieu. De Aston wordt 13% zuiniger. Er werd zelfs grondig aan de ophanging gesleuteld. De veer en demperinstellingen zijn begeschaafd, de geometrie is aangepast en de spoorstangen zijn stijver. Aston Martin zegt dat het stuurgevoel strakker en precieser werd zonder dat de coupé of cabrio er ongesofisticeerd door overkomt.

Aan de binnenkant is de middenconsole hertekend en omdat omstaanders daar niets aan hebben, worden die getrakteerd op nieuwe standaard en optionele 19-duims lichtmetalen velgen.