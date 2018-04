Opel werkt aan 1.4l turbomotor

Door: BV

De autoconstructeurs hebben de mond vol van groene technologie. En er wordt in een koortsachtig tempo aan nieuwe methoden gedacht om de Europese unie, die tegen besloten heeft tegen 2012 een grondige reductie van de emissies op te leggen, op haar wenken te bedienen. Maar er zijn enkele obstakels te overwinnen. Een aantal daarvan zijn door de overheid zelf opgelegd. Zo blijft een duidelijke visie ten aanzien van biobrandstoffen uit. De stringente normen worden nu bovendien opgelegd voor modellen waarvan de ontwikkeling reeds in een ver gevorderd stadium is. Maar de auto-industrie kan het verbruik nog steeds op verschillende manieren beperken. Downsizing, het ontwikkelen van kleinere maar relatief gezien krachtiger motoren, is daar één van. De 1.4l turbomotor die bij Opel in ontwikkeling is, moet daar een voorbeeld van zijn.

Deze viercilinder zullen we over afzienbare tijd (Opel geeft geen datum) in een schare aan modellen terugvinden en niet alleen in de compactklasse. De nieuwe centrale maakt gebruik van een directe benzine-injectie en een turbo om niet alleen het vermogen maar ook het koppel naar een hoger plan te tillen. Exacte cijfers geeft Opel nog niet vrij, maar het merk wil deze eenheid op termijn gebruiken om de 1.8l benzinecentrales te vervangen. We mikken dus op een vermogensopbrengst van 120 tot 140pk. De uitstoot van deze eenheid zal voldoen aan de Euro 5-norm.