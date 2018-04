Nissan GT-R nu al uitverkocht

Door: REDACTIE

Nissan opende op 4 maart de orderboeken voor de GT-R. De rush naar deze interessante supersportwagen (vooral de verhouding prijs - prestaties lijkt potten te gaan breken) is zo groot dat dat de eerste jaargang inmiddels is uitverkocht. In anderhalve maand tijd werden in Europa liefst 1.500 orders genoteerd en het houdt niet op. Vooral in Groot-Brittannië is men tuk op deze auto want de liefhebbers van over de plas namen een aandeel van 950 exemplaren voor zich. In de V.S. is reeds 60% van het toegestane contingent geboekt. In ons land betaalden reeds 50 geïnteresseerden hun voorschot... De eerste bestellingen worden pas in maart 2009 uitgevoerd.

Als men in andere grote Europese landen uitsluitend kan bestellen via de Nissan High Performance Centers dan is het interessant dat men in ons land bij alle verdelers terecht kan. Maar de bijzondere VIP-behandeling blijft dezelfde in heel Europa; de auto's worden tijdens de garantieperiode voor onderhoud en eventuele herstelling gratis opgehaald. In België is er wel een center dat volledig hoogtechnisch geschoold en uitgerust is voor de verdere afwerking van de aankoop. Dat is de gloednieuwe hoofddealer Merckx aan de Leuvensesteenweg in Brussel.