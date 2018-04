Renault Laguna Coupé onthuld

Door: BV

Carlos Ghosn, de grote baas van Renault, is afgelopen weekend op het Filmfestival van Cannes aangekomen met een nieuwe Laguna Coupé. Het model is gebaseerd op de concept car die het merk afgelopen herfst presenteerde in Frankfurt. Na dit opgemerkte uitje, en enkele deskundig gekozen verschijningen op de nabijgelegen GP van Monaco (waar Renault niet echt de beste dag had, nvdr) zal deze Laguna z'n officiële debuut beleven op het Autosalon van Parijs. Die beurs wordt in oktober behouden.

De Laguna Coupé hoort temperament te hebben. De tweelitermotoren (zowel benzine als diesel) worden van de berline overgenomen. De Coupé krijgt er evenwel voor elk brandstoftype nog een zespitter bij. De V6 dieselcentrale zal 235pk en 450Nm leveren. De 3,5l grote zecilinder benzine tekent voor 240pk en 330Nm. Beiden zijn gekoppeld aan een automaat met zes verhoudingen. De Renault Laguna Coupé moet in staat zijn in minder dan 7 tellen naar 100km/u te accellereren.

Het onderstel van deze dynamische Renault kennen we al van de Laguna GT. Het bedrijf doopte dat "Active Drive". Het model sleept zich steeds aan de voorwielen door het verkeer, maar wordt getrakteerd op vier gestuurde wielen. Dat moet voor meer stabiliteit bij hoge snelheden zorgen terwijl het in de stad de wendbaarheid moet verbeteren. De 4,64m lange tweedeurs zou op die manier makkelijk in een parkeerplaats gemikt kunnen worden en veel rijplezier bieden als de bestuurder de teugels los laat. Om het model op de weg te ontdekken, is het nog wachten tot de herfst.