Honda brengt 4 hybrides uit

et is Honda menens om het kopersgild van allerlei klassen een hybride voertuig aan te bieden. Het Japanse merk is klaar met vier nieuwe hybridevoertuigen en wil zijn aanbod van 200.000 tot 500.000 eenheden per jaar opvoeren. Daartoe heeft het vier modellen in het aanbod nl. de CR-Z Hybrid sportwagen, de Civic Hybrid, de Jazz Hybrid en de FCX Clarity Hybrid.

De FCX Clarity komt over een paar maand op de Amerikaanse leasingmarkt en iets later dit jaar op de eigen (Japanse) markt. Dit model is een compacte vijfdeurs vijfzitter met als sterke punten het geringe brandstofverbruik, de praktische kant, het comfort en het design. M. Takeo Fukui, president en CEO van Honda Motor Co in Tokio verklaarde dat zijn merk het thema milieu ernstig neemt en niet langer over hybride technologie zal ‘spreken' maar ze zal ontwikkelen en tegen een betaalbare prijs ter beschikking stellen.

De zero-emission lichtgewicht FCX staat op een volledig nieuw onderstel, heeft een nieuwe elektronische regeleenheid en een kleine accu die onderaan de koffer is gemonteerd. Talrijke nieuwe technologieën zoals een spaarassistent (een stukje software) moeten de eigenaar in staat stellen het spaarwonder optimaal te benutten. De brandstofcel versie van de nieuwste generatie geeft geen CO2 af en is niet op fossiele brandstof is aangewezen.

Het doel van Honda is niet alleen de CO afgifte te drukken op zijn voertuigen. Het merk wil er ook op toezien dat dat tijdens de productie gebeurt. Talrijke initiatieven worden genomen voor de modernste productietechnieken en de terugwinning van de energie in de fabriek. Hierdoor zou het energieverbruik bij de productie in de vestiging van Sayama met 30% per voertuig kunnen worden verlaagd. Jaarlijks zal Honda meerdere dozijnen brandstofcel auto's in leasing aanbieden en de productie ervan binnen de komende drie jaar tot 200 voertuigen opvoeren.