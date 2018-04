Peugeot 407 krijgt opfrisbeurt

Door: BV

Peugeot is voor modeljaar 2009 nog met de kam over de 407 geweest. Het merk heeft nog enkele details gevonden waarop het z'n aanbod kon verbeteren. De vernieuwde versie zal herkenbaar zijn dankzij enkele kleine stijlingrepen. Noteer, zoals bij nagenoeg elke facelift, aanpassingen aan de grille, bumperschilden en lichtunits (zowel voor- als achteraan). Er zijn een aantal nieuwe koetswerkkleuren en de velgenleverancier werd eveneens om een inspanning gevraagd. Aan de binnenzijde ligt de nadruk op een betere comfortuitrusting. Vooral de klimaatregeling zou nu beter moeten functioneren. Telematica vormt er het tweede aandachtspunt. En Peugeot heeft nu ook eindelijk door dat die grote neus niet altijd overzichtelijk is. Het merk zet parkeersensoren vooraan dan ook op de uitrustingslijst (optioneel of standaard, afhankelijk van de versie).

Onder de kap valt er weinig nieuws te rapen. Maar de populaire 2.0 HDi-motor onderging wel een update. Daardoor is die nu 4pk sterker en tikt de krachtbron af op 140pk. Niet dat we daar in ons land wat aan zullen hebben. Op 136pk ligt er immers een fiscale drempel en Peugeot zal de Belgische wagens daarom nog steeds op dat vermogen homologeren. Maar de verbruiksdaling tot een gemiddelde van 5,6l/100km (150gr CO2/km) zal ook door dat blok gerealiseerd worden. De vernieuwde centrale voldoet overigens aan de toekomstige Euro 5-emissienorm. Alle dieselversies van de 407 hebben voortaan een partikelfilter standaard. Tot slot sluit het merk zich aan bij de aanhanger van biobrandstoffen. De Fransen rustten hun 407 voortaan uit met een 2.0l Bioflex-motor die E85 Bioethanol lust. Bij ons komt die uiteraard niet in de catalogus, omdat de overheid de verkoop van de milieuvriendelijke brandstof nog niet heeft goedgekeurd.