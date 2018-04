Eerste impressies Baby-Rolls

Door: BV

Bij Rolls Royce wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het gamma. Het merk zal in navolging van grote concurrent Bentley in de toekomst ook z'n heil lager in de voedselketen gaan zoeken. Dat zal gebeuren met de RR4, waarvan het luxemerk vandaag de eerste beelden heeft vrijgegeven. In 2010 zal het model grote broer Phantom in de catalogus vervoegen. De RR4 zal compacter zijn en aangedreven worden door een nieuwe motor. Die zal eigen zijn aan Rolls Royce, al wordt de basis ongetwijfeld bij BMW uit de rekken genomen. De RR4 zal meer de nadruk op rijplezier leggen.

In de aanloop naar de introductie wordt er koortsachtig gewerkt aan aanpassingen van de fabriek in het Britse Goodwood. Er komt een tweede assemblagelijn en de werkplaatsen voor het lakken, het houtwerk en de lederbewerking worden uitgebreid. Volgend jaar zal men er ook een systeem met twee shifts invoeren. Meer details belooft Rolls Royce pas in 2009.