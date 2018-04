Audi A5 / S5 Cabrio volgend jaar

Door: BV

Audi voert nog steeds de dakloze A4 van de vorige generatie, maar het is logisch dat die op een dood spoor zit. En nu het merk met de Ringen z'n coupé en berline een andere type-aanduiding geeft is het niet de A4 maar de A5 die dakloos door het leven zal gaan. De technische basis is voor beide modellen gelijk, maar door hem een andere type-aanduiding te geven kan de marketing-afdeling meer centen vragen voor hetzelfde product. Hij staat immers hoger op de ladder. Leuk meegenomen toch?

De dakloze versie wordt in de loop van 2009 verwacht. Het motorenpalet zal identiek zijn aan dat van de A5. Met inbegrip van de zescilinder dieselversies en de potige S5 die door een 4,2l dikke V8 aangeboden wordt. Over de dakconstructie heerst nog onduidelijkheid. Wellicht houdt Audi het bij een stoffen dak. Dan hoeft het de kont van de A5 niet aan te passen om er de panelen in kwijt te kunnen en zal de A5 net als z'n voorganger met cijfertje 4 in de typeaanduiding een volwaardige vierzitter blijven.