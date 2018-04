Pagani Zonda Cinque: straatlegale racer

Door: BV

Bij de Italiaanse nicheconstructeur Pagani wordt naar verluidt hard gewerkt aan een nieuwe supersportwagen die de nu al legendarische Zonda moet opvolgen. Om de tijd te doden verzinnen de Italianen intussen nieuwe versies van de Zonda. Zoals deze Cinque bijvoorbeeld. En die is bepaald niet kinderachtig. Het belooft de meest extreme straatlegale Pagani ooit te zijn. Van de Zonda bestaan immers twee varianten. Een ‘klantenversie' en een raceversie die alleen voor circuitgebruik bestemd is. En die laatste wijkt nogal wat af van de eerste. Zo is die langer, lager, beschikt die over een grotere wielbasis voor meer stabiliteit, is de aërodynamica extremer uitgewerkt én -als klap op de vuurpijl- is de auto helemaal uitgevoerd in carbon.

De nieuwe Zonda Cinque, wat vijf betekent, is niets meer of minder dan een voor straatgebruik gehomologeerde raceversie. Met inbegrip van de 750pk en 713Nm sterke tot 7,3l opgeboorde V12 van leverancier AMG. De prestaties zijn buitenaards. Vanuit stilstand neemt de sprint slechts 9,8 tellen in beslag. Die naar 200km/u natuurlijk. Exclusief wordt de Cinque ook. Z'n naam verwijst naar de oplage; er worden er niet meer dan vijf van gebouwd.