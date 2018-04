Meer over de Ferrari California GT

Door: BV

Luca di Montezemolo, de grote baas van Ferrari, heeft een testrit gedaan met hun nieuwste spruit - de California GT. En raadt eens? Hij is er weg van. Gelukkig stond in datzelfde persbericht ook nog nuttige informatie en kunnen we u nu ook foto's tonen van het model met z'n dak dicht.

Ferrari bestempeld de California als een 2+. Niet dat u daaruit moet afleiden dat het een vierzitter is. De plus duidt uitsluitend op de mogelijkheid om ruimte achter de voorzetels te gebruiken voor bagage. De koffer is voor dit type voertuig ook bijzonder ruim. Met het dak dicht slikt de GT liefst 360l. De dakconstructie bestaat uit twee panelen die samenvouwen in de koffer. Dat gebeurt snel, in amper 14 tellen, en er blijft dan nog 260l laadcapaciteit over.

Op deze nieuwe beelden is de 4,56m lange en 1,90m brede bolide te zien in de kleur Azzurro California. Dezelfde tint als Ferrari in 1960 gebruikte voor de voorstelling van de Spider op de New York Auto Show en één van de favoriete kleuren van de mensen die vanaf 1962 een California kochten. Voorts druppelt Ferrari nog enkele details. Zo genereert het koetswerk bij 200km/u een neerwaartse druk van 70kg en is de 7-bak van het type met een dubbele koppeling. Dat reduceert de schakeltijd tot nul. De California GT krijgt ook een launch-control. Die functie moet de gefortuneerde eigenaar helpen het onderste uit de kan te halen bij een stoplichtsprintje. Ferrari is ook trots op z'n verbruiksgemiddelde. De California GT neemt in de gemengde cyclus genoegen met 13,2 liter. Voor de CO2-freaks: dat is 310gr/km.