Alfa MiTo: de details

Door: BV

De lancering van Alfa's nieuwe hippe kleine nadert met rasse schreden. De tijd is rijp om, na beelden van het koetswerk en het interieur, de details over de motoren te onthullen. De instapper wordt een 1.4 benzine met 78pk en 125Nm trekkracht. Dat lijkt niet zo veel, maar Alfa heeft de MiTo slank gehouden. Die zet slechts 1.080kg op de weegschaal en is daarom toch in staat in 12,3 tellen naar 100km/u te accellereren. De top bedraagt 176km/u, dankzij de zesbak die voor alle versies standaard is, en het verbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot bedragen respectievelijk 5,8l/100km en 138gr/km. Dezelfde 1.4l bestaat overigens ook met een turbo. In die hoedanigheid levert die liefst 155pk en zwelt het koppel aan tot 230Nm. Die sprint naar 100km/u in 8,1 tel, haalt 217km/u en neemt genoegen en verbruikt in vergelijking met z'n atmosferische neef elke 100km 7 deciliter extra (158gr CO2/km).

Alfa zal de MiTo ook leveren met de 1.3l JTD dieselcentrale, maar het wil in eerste instantie vooral uitpakken met de 1.6 JTDm die goed is voor 120pk en 320Nm trekkracht. Omdat dat blok wat meer weegt sleept die 1.205kg mee. Toch schiet de boreling er vlot mee uit de startblokken. 100 wordt na 9,8 tellen geklokt en de top is 194km/u. Het model heeft de voorlopig laagste CO2-uitstoot met 126gr/km, wat overeen komt met een verbruiksgemiddelde van 4,75l/100km. Dat suggereert alvast dat de 1.3 JTD onder 120gr/km zou duiken. In heel wat landen levert die waarde een belastingvoordeel op. In ons land ligt die grens op 115gr/km. De prijzen zijn nog niet bekend.